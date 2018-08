Ruba soldi e whisky in un bar a Sarno: minore incastrato dalle telecamere

Un ragazzino di 17 anni, B. Y. Le sue iniziali, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di furto.

Il furto

Il minore, la scorsa notte, si è introdotto in un noto bar del centro cittadino, in Corso Amendola, dove ha portato via diverse bottiglie di whisky e i soldi contenuti nella cassa. Ad accogliersi dell’accaduto è stato il proprietario dell’esercizio commerciale, che ha sporto denuncia ai carabinieri, i quali sono riusciti a risalire all’identità del ladro grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il 17enne è stato sorpreso con la refurtiva all’interno dell’abitazione: di qui la denuncia all’Autorità Giudiziaria.