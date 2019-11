Dalla "strada" al Giardino della Minerva: Gabriel ora lavora, ma nessuno gli affitta una casa

Dalla pulizia volontaria in strada, al lavoro presso il Giardino della Minerva. La storia di Gabriel, giovane nigeriano con buona volontà da vendere, potrebbe sembrare a lieto fine, in quanto lo straniero, dopo essersi improvvisato spazzino e giardiniere, ripulendo marciapiedi ed aiuole in cambio di eventuali euro o centesimi donati dai passanti, ha incontrato Paola Valitutti e Luciano Mauro, rispettivamente guida turistica e direttore del Giardino della Minerva. Tale incontro, in qualche modo, gli ha cambiato la vita: Gabriel è stato assunto presso il Giardino e attualmente, con un regolare contratto, lavora nella storica struttura salernitana. Per lui, l'elemosina resta solo un lontano ricordo. Eppure, per Gabriel il lieto fine non è ancora arrivato.

La denuncia

Sì, perchè, nonostante il nigeriano abbia un lavoro, nessuno intende dargli una casa in affitto. Il (presunto ndr) motivo? Gabriel è africano. Proprio così: nella nostra città, ancora una volta, pregiudizi e razzismo vincono su etica e sani principi. Non solo privati, ma anche agenzie, assecondando o, peggio, incoraggiando i clienti su scelte dettate da disumanità, rifiutano di concedere una casa a Gabriel, nonostante sia in grado di sostenere i costi dell'affitto e sia in possesso di un contratto di lavoro. Dopo mesi di vani tentativi di risoluzione, ad oggi, nessuno ha inteso dargli una mano, tanto da costringerlo, nell'ultimo periodo, a vivere in strada. Storia analoga, tempo fa, riguardò un altro giovane, a sua volta nigeriano, affetto per giunta da una grave patologia, che solo dopo incessanti ricerche e grazie all'aiuto di alcuni professionisti, riuscì a trovare una persona disposta a fargli affittare il suo bilocale. Ad oggi, quel giovane paga regolarmente le mensilità e non ha procurato alcun tipo di problema alla proprietaria dell'appartamento, a prova di come, quasi sempre, i timori legati alle differenze cuturali e territoriali siano, decisamente, poco attendibili.

L'appello

L'auspicio è che anche Gabriel possa incontrare una persona che anteponga principi morali ed etici, mettendo da parte diffidenza e razzismo, permettendogli di affittare una casa o una stanza e di vivere, così, in modo dignitoso. Chiunque fosse disposto ad aiutarlo nell'intento, può rivolgersi al Giardino della Minerva in via Ferrante Sanseverino o contattare il numero: 089 252423.