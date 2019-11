Non gli affittano la casa "perchè straniero": dopo il nostro appello, arriva il lieto fine per Gabriel

Gabriel ha trovato una casa. L'atteso lieto fine è giunto, dunque, per il giovane nigeriano che, lasciandosi alle spalle un passato di stenti e sacrifici, dopo aver trovato un lavoro presso i Giardini della Minerva, finalmente ora ha anche un tetto sulla testa. A seguito dell'appello lanciato attraverso la nostra testata, infatti, due le risposte per lo straniero che, seppur in possesso di un regolare contratto di lavoro, non riusciva a trovare nessuno disposto a fargli affittare una casa o una stanza a Salerno e dintorni. Il motivo? La sua nazionalità: in quanto africano non sarebbe stato meritevole di fiducia, secondo mentalità disumane, incentrate su pensieri e criteri basati sull'etnia e sul colore della pelle, piuttosto che sul valore della persona.

Il lieto fine

Adesso Gabriel ha finalmente trovato un posto dove vivere, concordando l'affitto di una stanza, nei pressi di Salerno. Una notizia, questa, che dà speranza a tutti: nonostante le difficoltà, alla fine il buon cuore e i sani principi di uguaglianza e giustizia possono ancora trionfare sui pregiudizi e sul razzismo.