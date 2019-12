Bellizzi: 56enne si allontana dalla casa alloggio e scompare, necessita di cure

Ore di tensione a Bellizzi: è scomparso Gaetano Caso, di 56 anni, ospite della casa alloggio "Le nuvole di Picasso". L'uomo che necessita di assistenza fisica e farmacologia specifica, si è allontanato questa mattina dalla struttura ed ha fatto perdere le sue tracce.

L'appello

Il 56enne, in stato confusionale, indossa un pantalone di pigiama con elastici di colore grigio, ciabatte blu tipo Croks ed una felpa grigia con la scritta sul petto in rosso sweet years. Chiunque lo vedesse, può rivolgersi ai Carabinieri di Bellizzi o ai numeri di telefono 339 500 56 36 - 333 28 20 890. Ricerche in corso.