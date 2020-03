Covid-19, italiani bloccati su un'isola delle Antille: c'è anche il salernitano Gaetano D'Andria

Trentacinque cittadini italiani sono bloccati a Saint-Barthélemy, una bellissima isola delle Antille. Tra loro c’è anche un ragazzo salernitano Gaetano D’Andria.

La storia

Tutti loro lavoravano presso un albergo che, a seguito delle nuove ordinanze anti-Coronavirus emanate dal Governo Macron, è stato chiuso. E, adesso, non sanno come rientrare in Italia. Sull’isola vi erano anche due-tre persone contagiate dal virus, che, nei giorni scorsi, sono state trasportate all’ospedale di Saint Martin in quanto, a Sant-Barthèlemy, non vi sono strutture ospedaliere, a parte una clinica. Per questo i 35 italiani si sono messi, in via precauzionale, in quarantena, ma sono privi di mascherine di protezione. Il gruppo ha chiesto, anche tramite messaggi e mail, di poter rientrare in Italia. Ma finora non hanno ricevuto alcuna risposta dalla Farnesina.