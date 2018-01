Calcinacci in galleria: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno

Anas, Polstrada e Vigili del Fuoco al lavoro sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Sud, dopo il distacco di calcinacci nei pressi della galleria Montepergola, a Solofra. Il traffico è in tilt: si registrano code e rallentamenti in direzione Salerno: gli automobilisti sono costretti ad uscire allo svincolo di Serino ed a rientrare in autostrada allo svincolo di Montoro, dopo aver percorso la strada provinciale.