Il retroscena / Gambino va in carcere a trovare l'ex "nemico" Aliberti

Il consigliere regionale e capolista alla Camera dei Deputati di Noi con l’Italia-Udc Alberico Gambino si è recato ieri mattina nel carcere di Salerno per una visita istituzionale.

Il retroscena

Una volta giunto all’interno della struttura – rivela Il Mattino - ha colloquiato con il direttore e i rappresentanti della polizia penitenziaria delle problematiche della struttura. Poi, prima di andare via, ha voluto incontrare l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, finito in carcere per scambio elettorale politico-mafioso. La stessa accusa che, negli anni scorsi, era stata mossa nei suoi confronti ma che, al termine del processo, è decaduta. Tra i due politici i rapporti non sono mai stati ottimi. Tutt’altro. Ieri, però, Gambino ha voluto manifestare la sua “vicinanza umana” ad Aliberti mettendo da parte gli scontri del passato. Un gesto che sarebbe stato molto apprezzato non solo dal diretto interessato ma anche dalla sua famiglia.