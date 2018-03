Ganasce contro la sosta selvaggia: Salerno Mobilità inizierà ad applicarle

Salerno Mobilità sarà dotato di ganasce, ricevendo il servizio di “bloccaggio e/o rimozione forzata degli autoveicoli e dei ciclomotori” in sosta vietata. E' quanto stabilito nella delibera di Giunta approvata lo scorso 6 marzo.

L'obiettivo

L'obiettivo è il poter affrontare in maniera incisiva il problema della sosta selvaggia soprattutto lungo le strade del centro storico o nei posti in cui tale dispositivo di blocco appare più adatto alle rimozioni coatte. I dipendenti di Salerno mobilità applicheranno, dunque, le ganasce sotto la supervisione di un vigile urbano: per poter poi sbloccare il mezzo, il proprietario dovrà contattare il settore Rimozione di Salerno Mobilità che dovrà identificare il responsabile della sosta selvaggia, riscuotendo la somma prevista dal tabellario.