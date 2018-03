Lotta alla sosta selvaggia, arrivano le ganasce: si parte il 3 aprile

Sanzioni da 50 a 90 euro per lo sblocco delle ganasce applicate agli pneumatici delle automobili guidate dagli "indisciplinati". Alla prima sanzione, dopo 72 ore dall'applicazione delle ganasce, si aggiunge la seconda multa - da 60 a 100 euro - per la rimozione ed il trasporto del veicolo all'area di custodia Park Mercatello. Le ganasce non risparmieranno moto, autobus, rimorchi. Annunciato nei giorni scorsi, diffuso a mezzo stampa agli automobilisti virtuosi ed a quelli che sono soliti parcheggiare in doppia fila, al posto dei disabili, nell'area dedicata alla sosta degli autobus, davanti alle rampe d'accesso di chiese e scuole, il piano anti sosta selvaggia è stato presentato stamattina a Palazzo di Città. Presenti l'ingegnere De Sio di Salerno Mobilità, l'assessore De Maio, il comandante dei vigili urbani Cantarella.

L'auspicio

Con l'introduzione delle ganasce, che non sostituiscono ma si affiancano al carroattrezzi, l'amministrazione comunale è certa di poter ridurre drasticamente il fenomeno della sosta selvaggia, segnalato a più riprese dai cittadini. "Insieme allo street contol che è già attivo da tempo in città, siamo convinti che alcune, vecchie e sbagliate abitudini possano essere stroncate per sempre - ha ribadito l'assessore comunale alla mobilità, Mimmo De Maio - Questa iniziativa, che entrerà in vigore dal 3 aprile, va a beneficio degli automobilisti virtuosi e colpisce le tasche di quelli indisciplinati. L'obiettivo è migliorare il sistema della circolazione e risolvere il problema relativo al parcheggio in zone dedicate, ad esempio la sosta negli stalli riservati ai portatori di handicap oppure nei pressi dei passi carrabili. Questo dispositivo non può essere messo in campo, se l'autovettura blocca il flusso della circolazione. In quest'ultimo caso, non può sostituire il carro gru".

Il servizio ed i costi

Il servizio di rimozione e di blocco dei veicoli rientra nelle attività date in concessione a Salerno Mobilità. E' previsto uno specifico tariffario diviso in zone. Le zone sono classificate in base alla distanza dal luogo (Park Mercatello) dove viene condotto il veicolo rimosso: numero 1, distante 2 chilometri da Park Mercatello; zona 2 distante 4 chilometri; zona 3 distante almeno 6 chilometri. Quando viene usato il carroattrezzi e quando si applicano le ganasce? "Nel centro storico, dov'è complicato transitare col carroattrezzi, di siciro utilizzeremo le ganasce - spiega De Sio di Salerno Mobilità - Gli altri ciriteri saranno il fastidio arrecato oppure la pericolosità. Se c'è necessità di rimuovere immediatamente il veicolo perché può danneggiare persone o cose o quando si parcheggia in doppia fila, si ricorre al carroattrezzi. Le ganasce, invece, saranno utilizzate quando siamo in presenza di un comportamento sbagliato ma che non crea intralcio ad altri mezzi o persone". La sanzione lievita in base alla distanza dall'autorimessa ma anche in base al veicolo coinvolto (auto, moto, pullman, rimorchi), in base al giorno feriale o festivo, in base all'orario diurno o notturno.

I numeri

Dieci ganasce disponibili per le autovetture e quattro per autobus e camion. Sono state acquistate da Salerno Mobilità. Sullo sportello del guidatore e sul parabrezza sarà posizionato un adesivo. Verrà spiegato all'automobilista che non può assolutamente rimuovere il veicolo. L'intervento comincia quando Salerno Mobilità effettua la chiamata di segnalazione a una ditta esterna che è stata incaricata ed è convenzionata. L'applicazione delle ganasce deve avvenire in presenza di una pattuglia della polizia municipale opppure della polizia stradale. Se l'automobilista dovesse nel frattempo sopraggiungere, dovrà in ogni caso riconoscere il diritto di chiamata, pagando la multa. La ditta incaricata si impegna a sbloccare tutto entro 20 minuti

La segnalazione

Non solo informazioni all'utenza. Durante la conferenza stampa, un cittadino ha anche segnalato ai vigili urbani la presenza di un'auto che da mesi è parcheggiata in via Schipa. Non viene richiesta da alcun proprietario, non viene spostata: "Non viene rimossa - ha aggiunto il cittadino - perché è di targa francese. Il comandante dei vigili urbani, Elvira Cantarella, ha chiarito: "Ci sono controlli in corso da parte della polizia municipale su tutte le targhe straniere. E' vero che possono circolare, ma i proprietari devono sapere che non possono farlo per sempre e come vogliono. Devono attenersi ad alcune regole. Se, infatti, l'autovettura è di targa straniera ma appartiene ad un cittadino che risiede in Italia, il proprietariio ha a disposizione un tempo tecnico per richiamarla e registrandola in Italia".

L'annuncio

Nei prossimi giorni sarà reso disponibile al pubblico il parcheggio multipiano in zona Irno Center. "Lì s'è perso un po' di tempo - ha spiegato l'assessore De Maio - perché si è dovuto costituire prima un condominio. L'ultimo piano del parcheggio, infatti, è nella disponibilità di un privato".





Gallery