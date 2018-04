Sosta selvaggia, "debuttano" le ganasce: prime auto bloccate a Salerno

Tre auto bloccate dalle ganasce nella zona orientale al primo giorno di "servizio" in città. Annunciate nei giorni scorsi e presentate in conferenza stampa con il supplemento di una dimostrazione in Piazza Amendola, stamattina le ganasce sono entrate in funzione in via Gaetano del Mercato. Dopo la segnalazione dei vigili urbani, è intervenuta la ditta incaricata al fissaggio per punire gli automobilisti indisciplinati.