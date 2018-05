Gara di autostop: la Polstrada ferma giovani sull'A2, a Sala Consilina

Gli agenti della Polastrada sono intervenuti in un'area di servizio dell'A2, a Sala Consilina, per controllare alcuni giovani che stavano per organizzare una gara di autostop. Non avevano ancora cominciato a chiedere passaggi ma gli agenti, in via precauzionale, li hanno invitati a trasferirsi su strade ordinarie: vietato chiedere o concedere passaggi su rampe e in autostrada.

La curiosità

Il gioco al quale i giovani stavano partecipando si chiama Autostop Race ed è una particolare gara di autostop organizzata dall’Università polacca di Wroclaw. Hanno aderito migliaia di persone, la meta è la Calabria (Cirò Marina) e il 4 maggio ci sarà una grande festa in un campeggio, dopo aver tagliato il traguardo alzando il pollice.