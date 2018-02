“Garanzia Giovani” a Fisciano, approvato il progetto “Trasporto Solidale”: come candidarsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Attivato, presso l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano un nuovo progetto intitolato “Trasporto Solidale” nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”, promosso dalla Regione Campania con apposito decreto. Il progetto rientra nell’ambito delle attività che fanno capo al servizio civile per la selezione di giovani da impiegare in attività sociali e di sostegno ai soggetti bisognosi, offrendo loro anche una concreta possibilità di lavoro. Il progetto, presentato ai competenti uffici regionali per l’approvazione definitiva, è stato ritenuto meritevole di attenzione e, di conseguenza, inserito in una lista “associativa” al fine di indicarla quale ente solidale in grado di poter accogliere tutti coloro che verranno selezionati per svolgere le mansioni che sono indicate nel bando per un determinato periodo di tempo. I progetti approvati prevedono la selezione dei giovani che si iscrivono attraverso l’apposita piattaforma presente sul web.

E’ possibile inviare le propria candidatura fino al prossimo 9 febbraio e il bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati da almeno 6 mesi, che non abbiano svolto già il servizio civile in passato e che non siano iscritti a nessun corso di studi universitari e non partecipino ad altri corsi di formazione di qualsiasi natura. I giovani in possesso di questi requisiti potranno iscriversi al progetto “Garanzia Giovani”, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito lavorocampania.it nell’apposita sezione dedicata a questo particolare tipo di attività. I giovani interessati, per conoscere tutti i requisiti necessari all’iscrizione possono scaricarsi il bando completo al seguente link:

http://www.lavorocampania.it/ARLAS/resources/cms/documents/Allegato_109383.pdf ed effettuare l’iscrizione con apposita registrazione dei propri dati collegandosi al sito Click Lavoro Campania di seguito riportato: http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx