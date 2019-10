Garza dimenticata nell'addome: 50enne vive per anni con dolori e malesseri

E' stata costretta a vivere per anni con un dolore all’addome senza saperne la causa, una donna operata all'ospedale Ruggi di Salerno. Come riportato da Le Cronache, la 50enne, nel corso degli anni, è stata sottoposta ad eco ed esami vari, che però non hanno mai evidenziato alcuna patologia.

Gli accertamenti

A risolvere i dolori accusati dalla donna sono stati i medici della chirurgia d’urgenza dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi” d’Aragona, che hanno sottoposto la 50enne ad un intervento. Accertata, infatti, la presenza di una piccola garza che era posizionata nella parte alta dell’addome, si è proceduto con la rimozione.

I dubbi

La malcapitata era stata sottoposta ad un precedente intervento all’età di 14 anni, presso una nota clinica privata salernitana, e ad una operazione in età adulta: sembra quasi impossibile stabilire in quale dei due interventi i medici abbiano potuto dimenticare la garza nell’addome.