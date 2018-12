Forte odore di gas in città: ecco che cosa è accaduto

Forte odore di gas in città. Tanti cittadini lo hanno avvertito e segnalato in queste ore, soprattutto in zona orientale e nelle zone periferche a Sud di Salerno, al confine con Pontecagnano Faiano. Sono stati presi d'assalto i centralini dei vigili urbani e dei vigili del fuoco.

Le cause

Salerno Energia ha fatto chiarezza attraverso la diffusione di una nota stampa. Ha comunicato la rottura di un tubo di media pressione nel Comune di San Cipriano Picentino, il cui concessionario territoriale è la società Mediterranea srl. "Tale rottura determina una fuoriuscita di gas metano che si propaga nell'aria e si è resa avvertibile attraverso le correnti meteorologiche anche nella città - spiega Salerno Energia - Si tranquillizza la cittadinanza salernitana in merito al fatto che il forte odore non costituisce pericolo. Sul luogo è presente il personale preposto, compresi i Vigili del Fuoco, per svolgere le operazioni di riparazione".