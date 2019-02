Battipaglia, avvelenata una gattina incinta: salvata in extremis

Nuovo caso di avvelenamento a Battipaglia: un'altro gattina, peraltro incinta, infatti, è stata trovata quasi in fin di vita in Via Rosa Jemma. La micia è stata affidata ad una veterinaria: fortunatamente ora è fuori pericolo e dovrebbe essere dimessa domani, come riportato nel gruppo Facebook "Sei di Battipaglia...il vero".

L'allarme

Purtroppo in città continuano a spuntare esche avvelenate per i felini: animalisti ancora in allerta.