Chiusi in un sacchetto e abbandonati: salvati dei gattini a Vallo

Li hanno chiusi in un sacchetto di plastica e abbandonati a bordo strada. Miracolosamente, i miagolii dei gattini destinati a morte sono stati uditi da un passante che ha segnalato all'Enpa l'ennesimo caso di maltrattamento sugli animali.

Ignoti, nei pressi del cimitero, avevano abbandonato i cuccioli che sono stati salvati giusto in tempo. Tanta amarezza nel constatare come esistano ancora comportamenti illegali e crudeli come quello consumato ai danni dei micini.