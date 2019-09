Agropoli: gattino ferito con una pistola ad aria compressa

Gesto deplorevole ad Agropoli: ancora una volta, la vittima è un animale. Come denuncia l'animalista Ilaria Procida, infatti, un gatto è stato ferito con dei colpi d’arma ad aria compressa. Ciccio, questo il nome del randagio di via Amendola, ieri è stato colpito all'addome ed ha contratto un'infezione.

Il povero micio dovrà essere sottoposto ad una operazione chirurgica per rimuovere il proiettile. Il fatto verrà denunciato ai carabinieri: tanta amarezza per l'accaduto.

Al rientro dal lavoro, lui come sempre Ciccio mi è venuto incontro, ed insieme siamo andati a casa, anche perché era l'ora della pappa e nel momento in cui si è girato sul fianco ho visto un buco sul lato destro dell'addome! Di lì subito l'ho preso e messo nel trasportino, per attendere che il veterinario aprisse, mille ipotesi, forse un morso, forse un graffio, forse uno sparo... Ma chi avrebbe mai potuto sparargli in pieno centro, no sicuramente non è molto grave!... Invece, dal dottore, radiografia e purtroppo la conferma: il gatto è stato colpito con una pistola ad aria compressa.

Ora fermo restando la gravità, gli avete sparato all'addome col chiaro intento di mirare agli organi? Ciccio per adesso non è stato ancora operato, devo prima curarlo per l'infezione ma soprattutto mi auguro che possa vivere, poi se sarà fortunato, lo farò operare per la rimozione del proiettile! Agropoli mi sta deludendo tanto, certa inciviltà mi spaventa, ma non per me, io so difendermi, ma per queste povere anime, che fastidio vi danno? Comunque, ho già preso appuntamento per domani per sporgere denuncia verso ignoti, ma chiedo a chiunque abiti nei pressi di Via Amendola, zona centralissima, di farmi sapere, anche in forma anonima, chi può essere il responsabile, garantisco il vostro anonimato in questa brutta storia.