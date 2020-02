Orrore ad Agropoli, gli "gettano" davanti casa il suo gatto decapitato

Una segnalazione a dir poco inquietante. In località Capannina, ad Agropoli, una persona ha ritrovato il suo gatto decapitato, dinanzi alla sua abitazione.

La denuncia

A denunciarlo alle autorità competenti, Ilaria Procida, volontaria cilentana: "Oggi, nella giornata mondiale dedicata ai gatti, questa piccola anima, ha perso la vita per mano umana, in un modo brutale", detto la volontaria. Accertamenti in corso, per far luce su quanto accaduto.