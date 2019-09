Agropoli, gatto ferito con un proiettile: la denuncia

Un gatto è stato colpito da un proiettile che lo ha ferito tra l’orecchio e la guancia. E' accaduto ad Agropoli e indagano i carabinieri.

La denuncia

Ilaria Procida, una delle volontarie impegnata nella tutela degli animali, ha denunciato tutto ai militari. "In prossimità della Baia di Trentova - ha spiegato ad Infocilento - è stato accudito un gatto poi adottato in Toscana. I proprietari dell'animali lo hanno portato dal proprio veterinario e dai controlli ha appurato che l'animale aveva un proiettile conficcato nella mandibola”. Il calibro è stato confrontato con quello del proiettile esploso pochi giorni prima per ferire un altro animale. Si tratta dello stesso calibro.

La foto che pubblichiamo è di archivio.