Torna il "Gay Pride" a Salerno: presentato il programma

Il Gay Pride torna in città. L’evento, organizzato da Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”, in collaborazione con diverse realtà associative sul territorio, è stato presentato nel Salone del Gonfalone del Comune, che insieme alla Provincia, ha concesso il patrocinio ufficiale alla manifestazione, che andrà in scena da oggi (24 maggio) a sabato 26 maggio.

Il programma

Si parte oggi con lo spettacolo sull’Omocausto. Oggi, a Palazzo Sant’Agostino, spazio a prevenzione e salute con il dibattito sul tema “Obiettivo 90 90 90” e spazio pure a “Migranti e fragilità”. Sabato, poi, previsto l’incontro con gli studenti dal titolo “Il ragazzo con i pantaloni rosa” e, nel pomeriggio, la tavola rotonda su “Femminismi senza frontiere”. Sempre sabato, alle 16 presso la Camera di Commercio, ci sarà l’incontro con Monica Cirinnà e, alle 19, il grande corteo sul lungomare con il Pride Park. In chiusura, concerto a Santa Teresa e Official Pride Party al B-Side.

Il commento

Il presidente di Arcigay Salerno Francesco Napoli dichiara:

“Il Pride è stato un lungo percorso che ha visto l’adesione graduale ma maturata e convinta di gran parte della società civile di Salerno: è un primo passo per una rete sul tema dei diritti, non è più solo un momento di visibilità, festa e rivendicazione e di orgoglio delle persone omosessuali e transessuali ma è un momento più alto di confronto sui diritti di tutta la cittadinanza: diritto alla salute, all’accoglienza. Significa vedere il tema dei diritti non più dal punto di vista di una sola categoria o di un singolo, per un’estensione dei princìpi di uguaglianza a tutta la comunità. Un pride che oltre agli ebventi è però innanzitutto festa, un momento di orgoglio, di gioia, di affetti, storie e persone”.

