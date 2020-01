Smontaggio dei gazebo a Torrione, il Comune: "Nessuna spesa pubblica"

Le gru stamattina hanno portato via i gazebo di via Lungomare Marconi, a Torrione. Avrebbero dovuto ospitare i mercatini etnici "ma l'esperimento - ha detto il consigliere comunale Rocco Galdi, presente alle operazioni di sgombero dell'area - non ha funzionato". La passeggiata sul lungomare è stata, dunque, restituita ai salernitani; i blocchi di cemento non ci sono più e sono stati trasferiti in zona industriale, ora custoditi all'interno del centro agroalimentare.

La precisazione

"Non c'è stata alcuna spessa pubblica - ha precisato il consigliere - i gazebo appartengono alla Fondazione Carisal e ci erano stati consegnati a titolo gratuito".