Ondata di gelo, pasti caldi per i senzatetto in via Dei Carrari: disagi sul raccordo Sa-Av

In vista dell'ondata di gelo in arrivo nelle prossime ore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, ha predisposto il prolungamento e rafforzamento del servizio di accoglienza dei senzatetto nella struttura di via Dei Carrari.

I dettagli

Nel ristorante sociale adiacente (Elpis) saranno offerti pasti caldi a chi trova ricovero nella struttura. Sono stati, inoltre, allertati gli uomini della Protezione Civile comunale, pronti ad intervenire in caso di necessità con i mezzi spargisale. Infine è stata predisposta la chiusura del raccordo autostradale Sa-Av per i mezzi di oltre 7,5 tonnellate.