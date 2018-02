Emergenza maltempo: prolungata l'accoglienza per i senzatetto

In occasione dell'ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche sulla città di Salerno, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, ha disposto il prolungamento del servizio di accoglienza dei senzatetto nella struttura di via Dei Carrari. Fino a quando non terminerà l’emergenza freddo, nell'adiacente ristorante sociale Elpis saranno offerti pasti caldi a chi trova ricovero nella struttura. In accordo con la Croce Rossa – Sezione Salerno, inoltre, verranno distribuite coperte termiche e bevande calde ai senza fissa dimora, di concerto con le altre associazioni di volontariato che svolgono il servizio di unità di strada sul territorio.

Info utili

Per ulteriori informazioni sul servizio offerto in via Dei Carrari, 27 (zona San Leonardo), contattare il numero dell'associazione "Venite Libenter" (cell.349 1930552) che, con la Protezione Civile Comunale gestisce, in questo momento di emergenza freddo, la struttura. Accanto al servizio del Comune di Salerno, ad opera di varie realtà no profit e del volontariato civile, sono attivi altresì sul territorio comunale per i servizi di prima accoglienza anche le seguenti strutture: Dormitorio Gesù Misericordioso, Caritas Diocesana, Salerno centro storico (telefono 089226000), dormitorio Missionari Saveriani Rione Petrosino, Centro Don Tonino Bello a Piazza San Francesco.

Altri servizi attivi

Servizi Mensa e di Ristorazione sociale Mensa San Francesco, Via Giovanni D’Avossa n. 4 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30), Casa Nazareth, Via Raffaele Guariglia n. 7 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30), Ristorante Sociale Elpis, Via Fresa n. 1 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30 e la domenica), San Demetrio, Via Dalmazia n. 12 (attiva a cena la domenica ore 18.30) Servizio docce

L’Abbraccio, Via Fresa 1 (dal lunedì al venerdì ore 11.00). Servizio raccolta e distribuzione abiti: Banca degli Abiti, Viale Gramsci, 33 (mercoledì ore 15.30).

Servizi di Unità di strada

Le Unità di Starda sono attive tutte le sere, dalle 20.00 alle 22.00, ad opera di varie realtà no profit e del volontariato civile.