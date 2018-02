Gelo e rischi per le tubature: i consigli del Consac

Consigli utili per tutti, quelli forniti da Consac gestioni idriche, in vista del forte calo delle temperature previsto da domenica 25 febbraio che proseguirà nella successiva settimana.

I consigli

Per evitare il congelamento degli impianti, con conseguenti perdite di risorsa che possono causare danni agli immobili e a terzi, nonché spese aggiuntive, è consigliabile coibentare il contatore avvolgendolo con materiale isolante e fare la stessa cosa per le pareti della nicchia che lo contiene, mettendo in opera lastre di materiale isolante facilmente reperibili in commercio. Se i contatori sono posizionati in fabbricati non presidiati, risulta necessario azionare il rubinetto a monte del misuratore e svuotare l’impianto interno, facendo defluire l'acqua. Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni è possibile telefonare ai numeri 800-830500 oppure 800-831288 o al numero 0974 – 62099.