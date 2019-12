Due gemellini dopo 9 anni di attesa e 4 aborti: il Natale più bello per Giusy, grazie al dottor Petta

Sono venuti alla luce nel giorno dell’Immacolata a riempire con il loro sorriso la casa che li attendeva da 9 anni. É stato il regalo più bello, questo, per Giusy Pastore, di 45 anni, salernitana, impiegata e per il marito Pierpaolo Ciliento suo coetaneo, salernitano, impiegato, è il più bel Natale di sempre. “Da oltre 9 anni aspettavamo questo momento - racconta Giusy- Quattro gravidanze prima andate male. La prima, nel 2010 interrotta al 5 mese, per una grave malformazione cardiaca del feto. Poi un interminabile susseguirsi di sentimenti contrastanti: gioia e felicità nell’apprendere di una gravidanza in corso; dolore, sconforto, lacrime quando si interrompevano come successo nel 2011, nel 2014 e nel 2018. L’ultima speranza, appesa ad un filo, quando appresi sette mesi fa di questa gravidanza. Timori, ansie, paure mi hanno accompagnato in tutta questa gravidanza tanto desiderata, una gravidanza che sapevo essere ad alto rischio”.

La storia

La gravidanza era ad alto rischio per l’età materna avanzata, per la gemellarità, per l’ipertensione severa, per l’ipotiroidismo e per la pregressa poliabortività. Anche se seguita accuratamente con controlli ravvicinati ecografici, flussimetrici, profili biofisici, alla 32° settimana la gravidanza si complicò ulteriormente per un improvviso e brusco aumento della pressione (180/100) refrattaria a qualsiasi terapia medica. Contemporaneamente vi fu la rottura spontanea di uno dei due sacchi con la fuoriscita di tutto il liquido amniotico. Fu necessario eseguire in urgenza il taglio cesareo effettuato dal Dottor Raffaele Petta, dal Dottor Leonardo Nargi con l’ostetrica Leonida Melillo, assistiti dal signor Marco Pirone. Il giorno dell’Immacolata nella Clinica Malzoni di Avellino alle ore 13,04 nasceva Mattia Maria con un peso di kg 1,670, e dopo un minuto veniva alla luce Luigi Maria con un peso di kg 1,490, entrambi assistiti dal dott. Giuseppe Vassallo e dal dottor Angelo Izzo, Primario della Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Malzoni di Avellino. Attualmente i gemellini sono bene in procinto di andare a casa.

