Genova, un salernitano a bordo del camion fermo sul ciglio del ponte crollato

A bordo del camion fermo sul ciglio del ponte crollato a Genova, con la scritta “Basko”, c’era un salernitano. Si tratta di Luigi Fiorillo, 37 anni. Ai soccorritori giunti sul posto ha detto di aver visto crollare la strada davanti ai suoi occhi: dopo aver inchiodato il camion sull’asfalto è fuggito di corsa, pensando che sarebbe crollato anche il resto del ponte.

La testimonianza

"A un certo punto è tremato tutto. La macchina che avevo davanti è sparita, sembrava inghiottita dalle nuvole. Ho alzato gli occhi, ho visto il pilone del ponte cadere giù. Ho frenato. Non ho solo frenato, ho inchiodato quasi bloccando le ruote. Istintivamente quando mi sono trovato il vuoto davanti ho messo la retromarcia, come per cercare di scappare da quell’inferno. Poi sono saltato fuori e ho fatto un passo indietro di un metro, quando ho visto che ero vicino al bordo. Mi sono messo a correre", ha raccontato al Daily Mail. Come lui stesso ha ricordato, i veicoli che erano davanti a lui sono precipitati nel vuoto. Momenti indelebili e, miracolosamente, nel suo caso, un lieto fine.