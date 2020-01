Gestione illecita di rifiuti pericolosi: sequestrata azienda a Contursi Terme

I carabinieri forestali di Buccino hanno scoperto la gestione illecita di rifiuti presso un’azienda che produce complementi per l’edilizia situata nell’area industriale di Contursi Terme. In particolare, i militari, ispezionando il sito, hanno constatato la presenza in diversi punti dell’impresa di considerevoli quantitativi di rifiuti sparsi. Si tratta di rifiuti speciali di varia tipologia fra i quali anche alcuni pericolosi: lastre di eternit, rottami ferrosi, pneumatici e tubi idraulici, fusti metallici contenenti olio motore, fusti metallici contenenti materiali ferrosi e altri contenitori metallici.

Le irregolarità

Le indagini hanno fatto emergere l’assenza di tracciabilità dei rifiuti rinvenuti e soprattutto è emersa la circostanza che i rifiuti non venivano annotati nei registri prescritti dalle norme di settore, registri che sono risultati non aggiornati da diversi anni. Inoltre, le acquisizioni documentali hanno consentito di accertare anche irregolarità procedurali relative all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché l’assenza di comunicazione all’autorità competente dei dati relativi alle emissioni ambientali. Per questo l’intero stabilimento è stato posto sotto sequestro, mentre il responsabile denunciato all’Autorità Giudiziaria. E’ accusato di “deposito incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi con miscelazione degli stessi ed inottemperanza alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, condotte vietate e punite dalla norme contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 meglio noto come codice dell’ambiente”.

Gallery