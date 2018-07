GFF, la presentazione in anteprima di Pegaso Cinema Academy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Verrà presentato in anteprima al GIFFONI EXPERIENCE l’innovativo progetto dedicato al cinema dell’Università Telematica Pegaso, per il secondo anno consecutivo sponsor ufficiale del festival internazionale del cinema per ragazzi.

Pegaso Cinema Academy è un nuovo corso rivolto a futuri attori e registi con un’offerta formativa caratterizzata da lezioni online e in presenza, oltre a un ciclo di experience altamente professionalizzanti. Il progetto prevede l’attivazione di due corsi di formazione (recitazione e regia) e si avvale delle docenze di grandi e noti professionisti del settore, tra attori, sceneggiatori, registi, direttori della fotografia e montatori.

La presentazione avrà luogo al GIFFONI EXPERIENCE martedì 24 luglio alle 16.30 nella Sala Blu della Multimedia Valley, alla presenza di Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni Experience, Maurizio Rigatti, coordinatore dell’accademia, regista e sceneggiatore. Madrina dell’evento sarà l’attrice Serena Autieri.

Pegaso Cinema Academy sarà online a fine ottobre 2018 e i suoi corsi termineranno con la consegna dei diplomi alla 76. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2019.

Si consolida, inoltre, il link tra i due festival, grazie alla presenza alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia di una delegazione di partecipanti al Giffoni Experience. L’Università Telematica Pegaso, anche quest’anno, ospiterà 15 giurati del festival per ragazzi in laguna e offrirà loro l’opportunità di prendere parte ai Pegaso Cinema Days, un ciclo di masterclass dedicate ai protagonisti della settima arte.