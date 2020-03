Unione Nazionale Giovani Commercialisti: Giaccoli entra nella Giunta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Entra nella Giunta nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Commercialisti il dottor Vincenzo Giaccoli (titolare dello studio Giaccoli)

Faranno parte della Giunta Nazionale:

Matteo Balestra, dell’Unione di Udine;

Vincenzo Giaccoli, dell’Unione di Nocera Inferiore;

Federico Giotti, dell’Unione di Pistoia;

Enrico Lombardo, dell’Unione di Palermo;

Leonardo Nesa, dell’Unione di Monza e Brianza;

Francesco Savio, dell’Unione di Padova;

Camilla Zanichelli, dell’Unione di Parma;

Un periodo non certo facile quello dei Commercialisti, impegnati a prestare assistenza ad imprese e cittadini in quella che, passata l’emergenza epidemiologica come tutti auspichiamo, avrà il probabile strascico di una crisi economica e finanziaria che si prospetta fra le più gravi vissute del nostro paese. Così, mentre i professionisti dell’agro nocerino sarnese, fra mille difficoltà, si destreggiano fra lo studio di decreti ed ordinanze dell’emergenza e la organizzazione dei loro uffici in modalità smart working, i giovani professionisti aderenti alla Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore raggiungono un prestigioso traguardo. La nomina del dottor Vincenzo Giaccoli, già Presidente dell’Unione locale dei giovani professionisti nocerini, a componente della giunta nazionale del sindacato più rappresentativo.

Per la prima volta nella storia del giovane ordine professionale del nostro circondario, un rappresentante locale parteciperà alle decisioni dell’organismo nazionale al fine di poter raccogliere le istanze e le proposte della categoria. Il ruolo riconosciuto al Dottor Giaccoli, giunge a coronamento di un percorso ultra ventennale dell’unione locale che, fra l’altro, vanta anche un componente nel consiglio di amministrazione della fondazione centro studi dei giovani commercialisti nella persona della Dottoressa Laura Manzo. “Cercherò di lavorare nell’interesse dei giovani componenti la nostra categoria, facendomi carico di tutte le loro istanze, soprattutto quelle legate alle difficoltà che stiamo vivendo e certamente vivremo dopo l’emergenza epidemiologica” ha affermato il dott. Giaccoli “il gruppo giovani che ha sostenuto la mia candidatura, a cui va un ringraziamento speciale per il supporto avuto in questi anni, non mancherà di prestare ogni sostegno e proposta alle iniziative del nostro Ordine locale dei dottori commercialisti”.

Una buona notizia che certamente rappresenterà una possibilità per i professionisti nocerini al fine di essere ascoltati nelle sedi istituzionali