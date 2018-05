"Giffoni en plein air: attraverso i miei occhi", ii° concorso di pittura e grafica estemporanea

E' con orgoglio che annunciamo la seconda edizione di "Giffoni en plein air", un'estemporanea di pittura e grafica che, lo scorso anno, ha scatenato una vera e propria invasione di artisti per le strade di Giffoni, provenienti non solo dalla Campania. Con maestria e passione, la bellezza della nostra città è stata catturata e fissata sulle loro tele. Ti invitiamo nuovamente a sbizzarrirti, a dare sfogo alla tua fantasia, ad emozionarci, a mostrarci Giffoni Valle Piana attraverso i tuoi occhi.

Ci vediamo domenica 17 giugno.

Scarica il modulo di adesione ed il bando e invialo a prolocogvp@virgilio.it

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!