Parte il Giffoni Experience con Terra Orti partner: l'intesa

Parte anche quest'anno con nuove sorprese all'insegna del buon cibo la consolidata partnership tra Giffoni Experience e Terra Orti.

La curiosità

Da venerdì 20 a sabato 28 luglio 2018 la presenza di Terra Orti, la più importante organizzazione di produttori ortofrutticoli della Campania e leader internazionale nel settore, al festival del cinema per ragazzi più famoso al mondo non è una semplice presenza in qualità di principale sponsor ma una collaborazione nei contenuti che si concretizza nel programma "Terra Orti Ciak On Giffoni" e prevede una serie di appuntamenti dedicati ai ragazzi, alle loro famiglie e agli ospiti del festival, all'insegna della sana alimentazione. Oltre ai consueti laboratori per i ragazzi con l’utilizzo di frutta e verdura, tenuti dal dottore Emanuele Alfano, quest’anno presso il convento di San Francesco sarà allestito un set televisivo del canale tematico Alice TV, nell'ambito del progetto Giffoni Food, dove noti chef terranno showcooking con i prodotti Terra Orti. Molte altre sono le iniziative e nei prossimi giorni sarà possibile trovare il calendario completo collegandosi a www.terraorti.it e visitando la pagina Facebook ufficiale della OP.