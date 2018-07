Anna Valle ai Giffoners: “Guardate alle difficoltà come opportunità”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anna Valle apre il suo cuore ai giurati del Giffoni Film Festival presentando "L’età imperfetta", progetto che le è particolarmente caro, che ha prodotto e interpretato in un lavoro di squadra con il marito Ulisse Lendaro, al suo debutto come regista. Il film ha girato per mesi tra arene, scuole e manifestazioni culturali per portare ai ragazzi un messaggio forte. La storia, ambientata nel mondo della danza, vede protagoniste le adolescenti Sara e Camilla, due amiche molto diverse che diventano antagoniste quando un provino le mette una contro l’altra. Il film, in programma questa sera - sabato 21 luglio - alle 19.45 nella sala Galileo della Multimedia Valley, è il frutto del desiderio dell’attrice di raccontare un momento della vita che le è particolarmente caro, quello dell'adolescenza: "Ripenso spesso a quel periodo perché mi sembra molto vicino. Ho vissuto le debolezze di Camilla e la finta sicurezza di Sara, vivendo in bianco e nero come fanno tutti i ragazzi che non vedono spesso le sfumature e mostrano una felicità che a volte non provano. All’epoca tutto mi sembrava possibile, vedevo tante porte aperte davanti a me. E anche ora è così perché non faccio bilanci e non programmo i prossimi vent’anni. Mi piace guardare persino alle difficoltà come fossero opportunità e anche i 'no' ai provini li ho usati come stimolo per guardare oltre”.

L’ex Miss Italia ha appena ultimato le riprese della nuova fiction di Ivan Cotroneo, "La compagnia del cigno", che la vede protagonista nei panni di un’insegnante di pianoforte delusa dalla vita. “Dopo un dramma abbandona tutto, anche il suo grande amore, Luca (interpretato Alessio Boni), ma piano piano si riavvicina a lui. Con questa serie – conclude sorridendo - Ivan dimostra ancora una volta la sua grande capacità di prenderti per mano e portarti in volo, facendoti sognare”.