Giffoni Film Festival, il battesimo di un sogno

Non un taglio del nastro, ma con un abbraccio: si è aperta così la48esima edizione delGiffoni Film Festival. Emozionato il direttore diGiffoni Experience,Claudio Gubitosi che, al photocall, ha dato il suo benvenuto adAndrea Bocelli, ospite d’onore della giornata di apertura, arrivato allaCittadella del Cinema con la moglieVeronica Berti e i figliMatteo e Virginia. "Questo sogno l’ho fatto tanti anni fa e dopo un’attesa di diciassette anni oggi si avvera. Mi riferisco alla Multimedia Valley, uno dei progetti europei più belli e più prestigiosi. È l’Europa che investe su Giffoni, dando così la possibilità a trecento giovani di non fuggire, ma di restare qui, lavorando e realizzandosi nella cultura, nell’arte, nello spettacolo"

Emozione, poi, nell’annunciare sul palcoBocelli, il protagonista scelto direttamente dai giovani giurati del Festival, testimonial d’eccezione, artista noto a livello planetario, impegnato da sempre in progetti umanitari di grande rilievo, capace di rendere universale la musica senza steccati e senza barriere: "Non potevamo iniziare meglio questa edizione - ha aggiunto il direttore Gubitosi - Qui a Giffoni le barriere si abbattono. Qui sono rappresentati 52 Paesi con la ricchezza e la bellezza di tutte le culture del mondo che entrano nelle case dei cittadini. Qui le famiglie non ospitano i ragazzi, ma li adottano. E’ una delle più belle migrazioni in assoluto che potessimo avere". E ha continuato: "Apriamo questa edizione con la famiglia – ha conclusoClaudio Gubitosi- che è uno dei simboli e degli elementi di forza di Giffoni. Proprio stasera inaugureremo un villaggio a misura delle famiglie, un luogo in cui i laboratori li fanno insieme i genitori con i figli. Giffoni è uno stile di vita. Noi qui portiamo persone che hanno qualcosa da dire e qualcosa da insegnare. Qui abbiamo la meglio gioventù. Bisogna solo riuscire a capirli questi ragazzi, bisogna farli parlare, esprimere. Ed è quello che qui facciamo"

"Un onore per la comunità di Giffoni avere il maestro Bocelli", il saluto diAntonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana condiviso daPietro Rinaldi, presidente di Giffoni Experience."Un augurio – ha continuato il presidente Rinaldi – ai 5600 giurati presenti. È una grande emozione e un onore immenso avere qui il maestro Bocelli"