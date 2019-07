Giffoni Valle Piana si rifà il look, completato il restyling della Sp/26a

Dalla segnaletica stradale passando per gli spazi verdi. Una vasta operazione di manutenzione sta interessando da settimane la città di Giffoni Valle Piana. Il comune picentino, casa del “Giffoni Experience”, è stato oggetto di un piano di restyling, facendosi trovare pronto all’appuntamento con il Festival del Cinema per Ragazzi.

I lavori

Le ditte incaricate e il personale del Comune hanno lavorato insieme ritinteggiando la segnaletica stradale e bonificando le carreggiate. Le operazioni hanno interessato anche i tanti spazi verdi pubblici, con il ripristino dei tappeti antitraumi per i bambini nei parchi di Vassi e nei giardini “Federico Fellini”. I lavori hanno interessato anche l’alveo del fiume Rio Secco, ripulito e risistemato negli argini. Addobbata a festa anche Piazza Umberto I, con un meraviglioso gioco di luci ad accogliere i tanti giurati presenti. Inoltre, dopo il nuovo piano traffico studiato in virtù del grande afflusso di spettatori per la 49esima edizione del “Giffoni Experience”, con un’ordinanza sindacale l’amministrazione Giuliano ha riaperto il tratto di strada della Sp 26/A che collega Giffoni Valle Piana a Giffoni Sei Casali, precedentemente chiuso dopo la caduta di un masso lo scorso 14 maggio. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati nei giorni scorsi, permettendo così di poter ripristinare una delle arterie della viabilità giffonese.

Il Festival

Inoltre domani, durante la cerimonia inaugurale del “Giffoni Experience”, il sindaco Antonio Giuliano, dopo la delibera di giunta del 4 luglio scorso, intitolerà la piazza antistante alla Multimedia Valley “Piazza Giffoni Film Festival”, “per la portata della manifestazione che ha reso la città famosa in tutto il mondo, contribuendo in modo determinante alla sua crescita culturale ed economica”.