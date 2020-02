Giffoni, sterminate le mucche dell'allevatore ucciso

Episodio inquietante a Giffoni Sei Casali: una delle figlie dell’allevatore 60enne ucciso ad aprile 2019, ha denunciato ai carabinieri il ritrovamento di quattro mucche ammazzate a colpi d’arma da fuoco.

Il sospetto

Potrebbe anche trattarsi di una ritorsione nei confronti della famiglia, come scrive Il Mattino. L’allevatore fu ucciso il 23 aprile dello scorso anno sulle colline di Sieti, mentre era in compagnia del figlio che riuscì a mettersi in salvo. I carabinieri accertarono che l'omicidio era collegato alla faida tra pastori sul pascolo.