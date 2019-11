Rapina all'ufficio postale di Giffoni, i tre nocerini ammettono le proprie responsabilità

Hanno ammesso le proprie responsabilità i tre nocerini arrestati giorni fa, per una rapina commessa all'ufficio potale di Giffoni Valle Piana. Le accuse sono di tentata rapina e rapina aggravata dall'uso di arma. Difesi dai legali Annalisa Califano e Massimiliano Forte, i tre sono stati interrogati ieri dal gip del tribunale di Salerno. Erano finiti tutti e tre agli arresti domiciliari. Gli indagati, legati tra loro da vincolo di parentela e residenti a Nocera Inferiore, erano giunti lo scorso 6 settembre nella frazione di Curti, tentando di rapinare l'ufficio postale. Il colpo si era poi concretizzato il successivo 18 settembre, quando uno degli indagati, con il volto parzialmente coperto e armato di pistola, entrò nella struttura per farsi consegnare 20mila euro in contanti. Dopo aver atteso per un quarto d'ora circa l'apertura dell'ingresso automatico. Durante le perquisizioni domiciliari, i carabinieri sequestrarono gli indumenti utilizzati per i travestimentiì, delle pistole giocattolo, 10mila euro in contanti, uno scontrino che li collocava in quel luogo. Una serie di elementi ritenuti schiaccianti, al punto da spingere poi il gip a firmare gli arresti.