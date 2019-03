Giffoni-San Cipriano Picentino, sbloccati i fondi per la Sp137: esulta Aievoli

Con un decreto, firmato lo scorso 6 marzo, la Regione Campania ha finanziato, con fondi europei, l´ampliamento, la messa in sicurezza e l´illuminazione della strada provinciale 367 tra Ponte Molinello e Prepezzano di Giffoni Sei Casali. Nei lavori è compreso il tratto stradale che ricade nel territorio del comune di San Cipriano Picentino.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Gennaro Aievoli: “Dopo aver beneficiato di un finanziamento di 650 mila euro per i lavori di messa in sicurezza, sistemazione viaria e per l´illuminazione della strada da via Tora di Filetta a localitá Cafari (gara di appalto in fase di valutazione delle offerte), grazie all´intesa e all´ottimo lavoro del Comune di Giffoni Sei Casali beneficerà della sistemazione di un´ulteriore bretella stradale”. E annuncia: “Adesso punteremo, con la solita tenacia, ad individuare e richiedere un finanziamento per la ripavimentazione di via Tavoloni (Gen Napoletano) con l´installazione della pubblica illuminazione. Con l´intervento di via Tavoloni avremo tutte le direttrici principali che collegano il nostro Comune alle uscite autostradali di San Mango Piemonte e Pontecagnano sicure ed illuminate”. Non manca una stoccata all’opposizione: “Agli altri lasciamo le chiacchiere e le promesse, noi dimostriamo di avere le idee chiare e le capacità di reperire le risorse per continuare ad ammodernare il nostro bellissimo territorio” conclude Aievoli.