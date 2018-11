Giffoni Sei Casali: a breve la conclusione delle attività di manutenzione ordinaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si concluderanno a breve le attività di manutenzione ordinaria urgente al patrimonio comunale, programmate dall’Amministrazione di Giffoni Sei Casali, guidata dal Sindaco Francesco Munno. In questi giorni, approfittando anche delle favorevoli condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, sono stati eseguiti numerosi interventi da parte di una ditta specializzata incaricata dal Comune. I lavori, in via di ultimazione, stanno seguendo un preciso e dettagliato crono programma, recependo anche le istanze avanzate dai cittadini di ogni casale. La manutenzione è partita da tutti i plessi scolastici, è continuata con la pulizia e revisione di tutte le caditoie dislocate sul territorio ed ha interessato nello specifico:

Pitturazione immobile comunale - Rimozione e sostituzione marmi scale adiacenti Polo Scolastico – Capitignano ;

Ripristino tratto di strada di via Ausa – Prepezzano;

Fornitura e posa in opera chiusino in ghisa loc. Capitignano;

Fornitura e posa in opera cancello in ferro – Sieti;

Fornitura e posa in opera chiusino – Sieti;

Ripristino pavimentazioni in pietra in vari punti del territorio comunale;

Ripristino e posa in opera dei cestini per i rifiuti in vari punti di Giffoni Sei Casali;

Ripristino buche stradali;

Fornitura e posa in opera di asfalto in vari punti del centro Picentino;

Ripristino pavimentazione piazza Corte dei Santi – Sieti.

Gli altri lavori

A queste opere finanziate con fondi a carico del bilancio comunale, per un importo complessivo pari a 16 mila euro, si aggiungono ulteriori lavori eseguiti da parte degli operai della Comunità Montana Monti Picentini e quelli programmati in sinergia con la Provincia di Salerno lungo le arterie di propria competenza. Inoltre, il Vicesindaco Luigi Vitolo, annuncia la conclusione delle opere entro la fine dell’anno con la realizzazione di ulteriori progetti: "Piccole opere non più differibili per rendere la nostra Giffoni Sei Casali sempre più fruibile, bella e accogliente. Continueremo con la realizzazione di tre caditoie per la regimentazione delle acque pluviali, una nella prima traversa di via Tito Zaniboni di Capitignano, la seconda al Parcheggio di Malche e la terza nella zona nord di via Ausa. Provvederemo inoltre, alla pitturazione dello Scudo dei Picentini posizionato alla rotatoria di Malche. Piazzetta Giovanna Mele di Capitignano, dopo il restyling dell’ex lavatoio, la sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione, vedrà il lavoro finito con gli addobbi floreali già partiti dalla rotatoria di Malche. Proseguiremo con la sistemazione dellerecinzioni ai parchi gioco di Capitignano e di Malche e altre in ferro in diversi punti di Giffoni Sei Casali. Tante piccole importanti opere per continuare il nostro impegno meticoloso. Siamo anche partiti con una serie di interventi di viabilità rurali e montana. Continuiamo – conclude il delegato alla manutenzione Vitolo, che in questi mesi ha seguito e segue da vicino la realizzazione degli interventi - a lavorare per il bene comune e per mostrare vicinanza ai nostri cittadini, tanto stiamo facendo e tanto continueremo a fare con la serenità che ci contraddistingue".