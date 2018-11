Pulisce la pistola ma parte un colpo: muore 71enne a Giffoni Sei Casali

Dolore a Giffoni Sei Casali, dove un 71enne, V.F le sue iniziali, è morto a seguito di un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola. La tragedia è avvenuta sabato sera all’interno di un'abitazione situata in via Asua, frazione di Prepezzano.

La dinamica

L’anziano stava pulendo l’arma, regolarmente detenuta, quando, improvvisamente, è partito un proiettile che lo ha colpito alla testa. Una fatalità che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La comunità giffonese è sotto choc per l'accaduto.