Giffoni Sei Casali, apre il primo ambulatorio veterinario dei Picentini

Apre ufficialmente il primo ambulatorio veterinario dei Picentini. Domani, alle 11.30, si terrà l’inaugurazione in via Caposale, nella frazione Capitignano di Giffoni Sei Casali, nei locali messi a disposizione dal Comune, con la benedizione impartita dal parroco Don Luca Basso. Il nuovo presidio veterinario offrirà la microchippatura gratuita ai cani, la sterilizzazione gratuita a cani e gatti randagi, oltre che interventi di primo soccorso agli animali feriti.

I partecipanti

Saranno presenti il direttore dipartimento prevenzione Asl Domenico Della Porta, il dirigente veterinario dell’Asl Distretto 68 Gerardo Bisogno, il direttore dell’Unità Operativa Veterinaria Gerardo Paraggio, il direttore sanitario del Distretto Asl 68 Pasquale Melinno e il sindaco Francesco Munno. “Abbiamo realizzato – sostiene il primo cittadino – uno degli punti relativi ai Servizi al Cittadino, tenendo fede all’impegno preso nel nostro programma elettorale. Siamo orgogliosi come Amministrazione Comunale - sottolinea - di avere sul nostro territorio l’unico presidio veterinario del Comprensorio e di poter garantire ai nostri amici a quattro zampe l’assistenza necessaria. Un ringraziamento doveroso al direttore Melillo e al dottore Bisogno per il loro fondamentale contributo”. Gli fa eco l’assessore ai piani e programmi Stefania Grimaldi che spiega: “Il nuovo ambulatorio veterinario Asl, fortemente voluto da questa Amministrazione, sarà il nostro punto di riferimento per diffondere la cultura del possesso responsabile dei propri amici animali. Credo inoltre che bisogna iniziare a considerare il benessere degli animali come espressione di sensibilità dell’uomo”.