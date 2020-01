Uliveti e zone agricole, danni per migliaia di euro: nel mirino i pastori del luogo

"Raid" contro raccolti e uliveti. I presunti colpevoli sono....gli animali. Accade a Giffoni Sei Casali, dove ai carabinieri sono stati segnalati diversi episodi avvenuti all'interno di terreni e zone agricole, come uliveti o campi, dove alcuni ovini hanno prodotto danni per migliaia di euro

Le denunce contro i pastori

Proprietari di aziende, ma anche di terreni, sarebbero stati minacciati - come riporta Il Mattino - dai pastori che fanno pascolare quotidianamente gli animali in terreni che non sono di loro proprietà. Sugli episodi indagano i carabinieri di Battipaglia, seppur non vi siano ancora denunce specifiche sporte presso la compagnia. Le scorribande degli animali si sarebbero verificate nelle ultime settimane, nelle zone dei Picentini, all'interno dei campi. In barba ai danni, molto seri, causati dalla loro presenza. Chi infatti lascia pascolare i propri animali in terreni altrui rischia severe multe, così come una denuncia penale. I militari avrebbero avviato una serie di controlli e verifiche per individuare chi non rispetta le regole, anche per cogliere gli stessi pastori incivili sul fatto.