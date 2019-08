Giffoni Sei Casali, via libera all'ampliamento del cimitero: ecco il progetto

Il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali, presieduto dal sindaco Francesco Munno, ha approvato all’unanimità il piano regolatore cimiteriale comunale.

I dettagli

Il Piano prevede, oltre all’ampliamento del civico cimitero di circa 1.800 mq, la realizzazione di altri 128 posti nei campi per inumazione, 137 posti per le tombe, 12 posti per la costruzione di Cappelle 106 posti per loculi e 688 posti a servizio delle cellette ossario. Nella nuova area sarà creato uno spazio per la sepoltura dei fedeli di altre religioni. Inoltre, al fine di rendere la struttura cimiteriale accessibile anche a persone diversamente abili, è prevista l’installazione di un elevatore a piano inclinato con cabina protetta. E ancora: saranno collocate panchine al fine di poter permettere ai visitatori la sosta, oltre all’implementazione di punti acqua e di raccoglitori per i rifiuti differenziati. Il progetto prevede la dotazione di un servizio di videosorveglianza attraverso l’utilizzo di telecamere, l’installazione di un impianto di diffusione sonora e la creazione di una nuova area parcheggio. Il piano, come ha annunciato il vicesindaco Luigi Vitolo in Consiglio comunale, ha una durata di 20 anni. Inoltre, ha aggiunto Vitolo durante la seduta: "Questo strumento di riqualificazione comprende indicazioni tecniche relative la manutenzione dell’attuale area cimiteriale ed alla progettazione di nuove strutture, individuando percorsi e servizi adeguati alle persone con ridotta mobilità. Il PRC, - prosegue il vicesindaco - individua la possibilità di espandersi nell’area posta a valle dell’attuale cimitero dove viene prevista la creazione di un nuovo asse viario posto in linea di continuità con l’attuale strada di accesso al cimitero".

Il commento del sindaco: