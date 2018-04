Giffoni Valle Piana, scoppia incendio in una fabbrica di caffè

Un incendio è scoppiato nel comune di Giffoni Valle Piana, presso una fabbrica per la torrefazione del caffè. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che ancora lavorano per domare le fiamme. L'origine dell'incendio un forno usato per la torrefazione del caffè. Si tratta di un processo di arrostimento, che sottopone una sostanza ad elevata temperatura per poi disidratarla, ossidarla e in alcuni casi anche carbonizzarla parzialmente (a seconda del grado di torrefazione). Due dipendenti dell'azienda hanno riportato escoriazioni mentre si allontanavano dall'azienda

