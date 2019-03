Giffoni, esplode camino in una casa: distrutta parte del tetto

Tragedia sfiorata, ieri sera, intorno alle 19.30, in via Francois Truffaut a Giffoni Valle Piana, dove si è verificata una forte esplosione nella canna fumaria di un camino che ha danneggiato parte del tetto di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina.

I soccorsi

Spaventati i residenti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ma, fortunatamente, non risultano feriti. Sono in corso le indagini per risalire all’origine dell’esplosione.