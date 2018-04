Giffoni, tenta furto in un box auto: arrestato dai carabinieri

La scorsa notte, a Giffoni Valle Piana, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato D. D. D. , 31enne del posto, per tentato furto aggravato. I militari, nel corso di uno specifico servizio disposto dalla Compagnia di Battipaglia, retta dal Maggiore Erich Fasolino, al fine di contrastare i reati predatori hanno sorpreso il giovane, nel cuore della notte, mentre forzava, con una trave in legno da ponteggio un box auto seminterrato di pertinenza del complesso residenziale di via Antonio Andria. Nel corso dell'operazione è stata sequestrata anche una chiave utilizzata per manomettere le serrature delle porte basculanti, che il 31enne nascondeva in una tasca dei pantaloni. Espletate le formalità di rito, D. D. D. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.