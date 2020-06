Giffoni Valle Piana, al via i lavori in via Mariotti: esulta il sindaco

Nuovo intervento per migliorare la viabilità a Giffoni Valle Piana. Dopo il via libera della Regione Campania, partiranno ufficialmente domenica 21 giugno alle 11 i lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza di via Marotti e della Strada Provinciale 26d.

L'avvio dei lavori

Nella giornata di domenica è in programma la cerimonia di inaugurazione dei lavori, alla presenza del sindaco Antonio Giuliano e dei tecnici della ditta giffonese “Imperato e Toro Costruzioni Srl” che effettueranno il progetto. Un impegno da 437mila euro con il supporto della Regione Campania per garantire servizi e vantaggi all’intera comunità, su un tratto stradale che collega il comune di Giffoni Valle Piana a quello di Montecorvino Rovella, viatico importante anche per raggiungere le cittadine della Piana del Sele.

Il commento di Giuliano: