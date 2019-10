Comune di Giffoni, conferite deleghe a Marrandino e Toro: novità nel CdA della Fondazione

Nuove deleghe all’interno dell’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana. Nel corso del consiglio comunale svoltosi ieri a Palazzo di Città, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha ufficializzato la nuova distribuzione degli incarichi per i diversi settori specifici dell’azione amministrativa.

Le nomine

Il consigliere Giuseppe Marrandino si occuperà di Vigilanza, Viabilità e Rapporti con le comunità straniere. Al membro della maggioranza Fabio Toro invece sono state assegnate le deleghe alla Protezione Civile e al Volontariato. “L’assegnazione delle nuove deleghe ai consiglieri Toro e Marrandino arriva dopo una lunga ed attenta analisi – ha dichiarato il sindaco Giuliano -. Le scelte sono state fatte per garantire nuove forze per la crescita e lo sviluppo della nostra Città oltre che per un’Amminstrazione ancora più collegiale e partecipata”. Inoltre, sono state ratificate anche le nuove cariche nel Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Giffoni. L’ente, nato nello scorso luglio 2014 su volontà condivisa del Comune di Giffoni Valle Piana e del “Giffoni Experience”, vedrà l’ingresso nel CdA di Maria Volpe oltre che la riconferma di Luigi Tedesco nei ruoli di consiglieri. Riconfermato presidente della “Fondazione Giffoni” Antonio Giuliano.