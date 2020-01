OrientaDay all’Istituto Linguiti di Giffoni Valle Piana: gli alunni incontrano le scuole superiori di Salerno e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mercoledì 8 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, presso gli spazi didattici dell’Istituto Comprensivo “F.lli Linguiti” di Giffoni Valle Piana, sito in via Beneventano8, si svolgerà l’OrientaDay 2020, giornata di incontro dedicata ad alunni e famiglie per la scelta del percorso di studi delle scuole medie superiori.

L’evento, curato dai docenti del plesso picentino referenti per l’orientamento scolastico, prevede la presenza di rappresentanze di tutti gli istituti superiori di Salerno e provincia (dai licei agli istituti tecnici e professionali), cui potranno rivolgersi gli alunni delle classi seconde e terze, con le rispettive famiglie, per approfondire la conoscenza dei diversi percorsi di studi esistenti in ogni scuola.

Grazie all’utilizzo di slide e presentazioni multimediali, nonché di materiale informativo cartaceo, ogni alunno potrà entrare in contatto diretto con ogni singolo indirizzo scolastico, analizzandone i contenuti didattici e le prospettive future (scelta della facoltà universitaria o mercato del lavoro).

Ecco la lista delle scuole superiori di Salerno e provincia che hanno accolto l’invito dell’Istituto Linguiti: Istituto Professionale di Stato Roberto Virtuoso, IIS Gian Camillo Glorioso (sede centrale di Montecorvino Rovella e sede di Giffoni V.P.), Liceo Statale Alfano I, Istituto Nautico Giovanni XXIII, Istituto Trani - Moscati, Istituto di Istruzione Superiore Statale "Genovesi- Da Vinci", Istituto professionale servizi per l'agricoltura "PROFAGRI" (sedi di Battipaglia e Salerno), Istituto Tecnico Industriale "Basilio Focaccia", Istituto S. Caterina da Siena, Liceo Artistico "Sabatini-Menna", Liceo classico statale "Torquato Tasso", Convitto Nazionale "Torquato Tasso", Liceo statale "Regina Margherita", Liceo scientifico "Francesco Severi", Liceo statale "De Sanctis", Istituto di Istruzione Superiore "Galileo Galilei", IIS “Besta- Gliriosi"di Battipaglia,Istituto Aeronautico di Bellizzi e Istituto Tecnico Agrario Fortunato.