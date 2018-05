Tentano di truffare un’anziana a Giffoni: arrestata coppia napoletana

Una coppia di pregiudicati di 47 anni, M.D e A.B, residente nel quartiere Forcella di Napoli, è stata arrestata nel comune di Giffoni Valle Piana con l’accusa di tentata truffa.

La truffa

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, una 54enne giffonese ha allertato i carabinieri per denunciare un tentativo di truffa nei confronti dell’anziana madre, la quale, poco prima, era stata contattata da un anonimo interlocutore che le aveva preannunciato la consegna di un computer per la nipote, a seguito della quale doveva ricevere la somma di 2 mila euro. E così i militari, in pochissimo tempo, sono giunti nei pressi dell’abitazione della vittima dove hanno sorpreso la coppia mentre si intratteneva a bordo di un’Alfa Romeo 156 Station Wagon. Nel corso della perquisizione veicolare hanno rinvenuto due plichi sigillati, di medie dimensioni, contenenti, di fatto, altrettanti libri. Dopo il fotosegnalamento alla Compagnia di Battipaglia, guidata dal Maggiore Erich Fasolino, e le formalità di rito, la coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso l’ abitazione di Napoli.