Festa della donna, open day ginecologia: visite gratis al Ruggi

Giovedì 8 marzo, festa della donna, in programma visite ginecologiche gratuite (fino ad un massimo di 20 pazienti, su prenotazione) presso l'ambulatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Obiettivo

La finalità della giornata è migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, patologia ginecologica benigna tra le più diffuse e che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso la diagnosi avviene nel corso di controlli di routine: in circa la metà dei casi sono asintomatici; nel restante 50% sono responsabili di manifestazioni, anche importanti, che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

Info utili

L’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, premiata lo scorso anno con due Bollini Rosa, anche in questa occasione darà il suo supporto all’iniziativa mantenendo aperto l’ambulatorio di Ginecologia, ubicato al primo piano, corpo A/B del Plesso Ruggi, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00 di giovedì 8 marzo. Le visite gratuite avverrano su prenotazione, contattando il numero 089/672695, per un massimo di 20 pazienti